Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc répond aux opposants de la tour Occitanie

Leur colère monte… à la mesure de la hauteur annoncée de la future tour Occitanie (150 mètres) ? Trois associations d’opposants au projet (Amis de la Terre Midi-Pyrénées, Non au gratte-ciel de Toulouse-Collectif pour un urbanisme citoyen et Droit au Logement 31) viennent en tout cas de déposer un recours gracieux. Objectif : Demander à Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole de retirer la délibération du 12 avril 2018 qui a acté la première modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) de Toulouse.

« Cette délibération exonère le promoteur La Compagnie de Phalsbourg de l’obligation de construire trente logements sociaux et des stationnements de vélos dans cette tour. Cette décision est scandaleuse, car elle s’apparente à un cadeau de près de 10 millions d’euros pour le promoteur », estime Richard Mébaoudj, de l’association Non au gratte-ciel de Toulouse.

Consultation citoyenne insuffisante

De son côté, le président de Toulouse Métropole et maire de Toulouse Jean Luc Moudenc annonçait il y a quelques jours un dépôt du permis de construire avant l’été, un démarrage des travaux au second semestre 2019 et une inauguration de la tour en 2022. La métropole dispose désormais de deux mois pour répondre à ce recours gracieux. « Et s’il n’aboutissait pas, nous prévoyons de lancer la première procédure juridique dès l’automne prochain, puis nous n’hésiterons pas ensuite à attaquer le permis de construire. » Les opposants qui estiment que la consultation citoyenne a été insuffisante dans ce dossier, réclament désormais un débat avec les toulousains avant les prochaines municipales.

35% de logements sociaux dès la première phase de Teso

Invité à réagir sur ce recours gracieux, le président de Toulouse Métropole a confié à ToulÉco qu’il répondra aux opposants, même s’il assure "n’avoir eu pour l’instant connaissance de ce recours que par voie de presse. Le gentrisme dont on nous accuse n’a pas lieu d’être. Je rappelle que la loi sur le pourcentage minimum de logements sociaux ne se mesure jamais projet par projet. Sur les 3000 logements programmés dans le cadre de Toulouse Euro Sud Ouest, nous veillerons bien à construire 35% de logements sociaux et ce, dès la première phase de travaux ", a-t-il expliqué.

Béatrice Girard

Sur la photo : Les opposants à la tour Occitanie reprochent à Toulouse Métropole d’exonérer le promoteur de construire des logements sociaux. Crédits : DR