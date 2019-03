Toulouse. Les premiers commerçants bénéficient du fonds de solidarité de la CCI, de la CMA et du Département

Vendredi 15 mars, quatre premiers commerçants du centre-ville de Toulouse ont reçu une avance remboursable d’un montant de 5000 euros pour répondre à un besoin de trésorerie et faciliter leur reprise d’activité suite aux manifestations des gilets jaunes.

Cette aide provient d’un fonds de solidarité créé par la CCI Toulouse Haute-Garonne, la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne et le conseil départemental de la Haute-Garonne. Elle est réservée aux PME indépendantes haut-garonnaises commerciales, industrielles et de services immatriculés au RCS. Cette avance remboursable, attribuée après examen des dossiers, est destinée à satisfaire toutes les dépenses immédiates nécessaires à la poursuite ou reprise de l’activité.

« Ce soutien financier permettra aux bénéficiaires d’affronter avec plus de sérénité leurs échéances financières à venir et de retrouver de l’oxygène dans ce contexte difficile », ont commenté Philippe Robardey, président de la CCI Toulouse Haute-Garonne et Vincent Aguiléra, président de la CMA de la Haute-Garonne.