Les professionnels du droit apprivoisent l’IA avec prudence

Le 21e siècle sera numérique et la justice le sera aussi. Notre profession a toujours su faire preuve d’adaptation ». Le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Toulouse, Manuel Furet, à la tête du cinquième barreau de France, introduisait ainsi ses voeux pour 2019. Les cabinets de la Ville rose utilisent les technologies numériques depuis une dizaine d’années, à commencer par le Réseau privé virtuel des avocats, mais aussi des logiciels de gestion de cabinet, des bases de documentation juridique en ligne de grands éditeurs comme Dalloz et Wolters Kluwer… Quelques-uns ont un système de mise en relation pour échanger par tchat avec les clients et faire du suivi de consultation.

Il existe même des applications assurant la protection de la vie privée du justiciable, comme Skeep. « J’ai toujours utilisé des logiciels de recherche de documentation pour accéder aux dernières décisions de justice rendues par une cour d’appel. La profession a beaucoup changé en dix ans. Nous passons désormais par un réseau crypté et nous sommes soumis à une communication dématérialisée », affirme Anne-Cécile Munoz, jeune avocate du barreau de Toulouse. De nombreux professionnels utilisent encore des Dropbox et de simples adresses email, par manque de connaissance ou d’envie d’investir dans ces outils. « Nous n’utilisons pas de logiciels pour la gestion du cabinet, mais je me rends compte que cela devient indispensable », reconnaît Maître Valérie Assaraf.

Incubateur

Face au boom des technologies digitales, l’Ordre des avocats de Toulouse a été l’un des premiers, après Paris, à se doter en 2017 d’un incubateur, piloté par le bâtonnier et Maître David Morel. « Le but est de trouver des partenaires et des financements pour accueillir les nouvelles technologies utiles à notre profession », explique Jean-Marc Lacoste, le président de l’Union des jeunes avocats de Toulouse, un avocat « geek » qui conseille sur des dossiers relatifs à la protection des données à caractère personnel et à la vie privée. L’incubateur récompense chaque année des start-up locales, comme Skeep, qui innovent dans le domaine du droit. Il propose aussi un conseil gratuit aux entrepreneurs du secteur des nouvelles technologies, pour protéger leurs innovations, respecter le RGPD, notamment sous forme de speed-dating.

Des formations sont par ailleurs dispensées aux professionnels du droit « pour qu’ils s’investissent dans le numérique ». En ce moment, ces derniers peuvent tester gratuitement une base de documentation équipée d’un outil statistique. « Nous avons choisi une plateforme qui respecte nos règles déontologiques. Elle permet par exemple d’évaluer le préjudice correspondant à un sinistre ou de montrer les critères d’évaluation dans des cas relevant du droit du travail », précise Manuel Furet. David Morel pointe trois atouts majeurs de l’IA : le traitement de données en masse, la mise au point de robots conversationnels (à améliorer encore) pour orienter un client et la production de documents standardisés. Le développement de l’IA représente surtout l’espoir de pouvoir se délester des tâches à faible valeur ajoutée, pour se consacrer au coeur de métier, l’analyse, l’interprétation et la rédaction.

Armelle Parion

Photo Hélène Ressayres - ToulÉco