Le 12 avril 2018, le groupe de l’AFF organise les prochaines Rencontres du mécénat autour du thème « Innover pour mieux collecter des dons ».

Fort du succès des trois premières rencontres régionales consacrées à la situation du mécénat en Région Occitanie, ses tendances, pratiques et perceptions, cette quatrième édition sera réalisée en partenariat avec les Voies Navigables de France, l’amphi Toulouse Garonne, ToulÉco, la Maison des groupements patronaux industriels de Toulouse et sa région (MAGPIT) et Ramdam.

Un objectif : rassembler entreprises, philanthropes, professionnels du mécénat, experts mais aussi le grand public intéressé par les pratiques solidaires et leur donner une occasion unique d’échanger et de mobiliser leurs synergies.

Cette rencontre annuelle s’organisera autour de quatre grandes thématiques, l’Innovation Digitale, Sociale, Collective et Managériale. Les fundraisers auront la possibilité de choisir et participer à différents ateliers, animés par des professionnels de la collecte de fonds de la région.

Le 12 avril 2018, de 14h à 18h00,au Belvédère, 11 boulevard des Récollets à Toulouse. Entrée : 5 euros et gratuit pour les adhérents AFF. Inscriptions sur le site des organisateurs.