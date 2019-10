Les sports émergents à la conquête de nouveaux business

Qu’ont en commun l’escalade, le skate, le parkour, le paddle, l’e-sport ou le crossfit ? Quels sont les liens entre le futsal, le breakdance et le BMX ? A priori, rien ne semble les réunir. Pourtant, les experts du sport en définissent facilement les dénominateurs communs. Ils y voient notamment l’émergence, en parallèle, de communautés d’adeptes de plus en plus significatives et d’une dynamique économique en cours de structuration. « Ces sports s’inscrivent dans la mutation sociétale de notre époque », analyse Virgile Caillet, délégué général d’Union sport & cycle, le syndicat professionnel national représentant 1400 entreprises de la filière du sport, des loisirs du cycle et de la mobilité active.

Des pratiques en zones urbaines, libres et conviviales

« Ces disciplines offrent une grande liberté de pratique. Elles peuvent s’exercer en zones urbaines, en autonomie, elles s’affranchissent des contraintes horaires et sont sources de satisfaction immédiate. Ces caractéristiques correspondent bien aux attentes des millennials, principaux amateurs de ces sports émergents », poursuit le responsable du syndicat. Un avis partagé par le directeur du CREPS de Toulouse, Eric Journaux. « Les pratiques, auto-organisées, proposées par des structures privées, conviennent à cette population : on achète exactement ce dont on a besoin, quand on en a besoin, entre amis, sans contrainte. Bien plus que de nouvelles disciplines, ce sont de nouveaux modes d’entrée dans les pratiques qui émergent. Tout l’enjeu consiste maintenant à les structurer. »

Les salles commerciales urbaines, de futsal, multisports ou d’escalade, l’ont bien compris : elles proposent des libertés de réservation de créneaux, mais aussi des espaces de restauration qui favorisent la convivialité… et la rentabilité, la restauration pouvant représenter jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires annuel.

Autre levier de développement : la capacité à « mettre en spectacle ». Comme l’explique Allan Fenoglio, fondateur du Collectif des sportives, basé à Toulouse, la dynamique de développement passe par la visibilité d’un sport. C’est le moyen d’élargir la base de pratiquants mais aussi de faire connaître ce sport aux amateurs de spectacles sportifs, et, au-delà, de marques sponsors à la recherche de nouvelles cibles. « Organiser un événement, en mettant en place une billetterie, des lieux d’accueil, du public et de la visibilité médiatique participe de la reconnaissance d’un sport », estime-t-il. Un argument que les organisateurs du festival montpelliérain emblématique des sports extrêmes, le Fise, valideraient sans hésiter, avec des retombées évaluées à 40 millions d’euros.

Dynamique économique en devenir

La Région, au premier rang français pour la pratique sportive déclarée (3,48 millions de personnes représentant 77,6 % de taux de pratique) consacre en 2019 un budget d’investissement de l’ordre de 30,5 millions d’euros au financement de projets, dont 1,5 million environ en direction des sports émergents. Pour Kamel Chibli, vice-président sport du conseil régional, « les sports émergents, dans le sillage du Fise, génèrent un intérêt au niveau international et contribuent au développement d’un écosystème déjà favorable que la Région soutient ». La politique vise à accompagner l’ensemble de la filière. Elle s’appuie notamment sur la division sport de l’Agence régionale de développement économique, Add’Oc Sport. Pour toutes ces nouvelles disciplines, un même enjeu : structurer les filières pour pérenniser leur développement.

Valérie Ravinet