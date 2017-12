En Andorre, les stations du Vallnord tentent d’attirer les Français

« Les Français connaissent bien El pas de la Casa (Le Pas de la Case), mais c’est juste une partie d’Andorre ! » Même si un demi-million de personnes descendent les pistes des stations du Vallnord chaque année, à ski ou à vélo, le directeur de Pal-Arinsal, Josep Marticella, aimerait toucher un public français plus large. Son argument principal : « Nos stations sont plus authentiques, plus pyrénéennes que les stations frontalières, affirme-t-il en décrivant des villages »en pierre et en bois« , comme il y a cinquante ans ».

Depuis trois ans, il codirige Vallnord avec Xabier Ajona, directeur de la station Ordino-Arcalis, deuxième station de la vallée, située à quelques kilomètres d’Andorre-la-vieille dans les montagnes de la Massana et d’Ordino. Soit soixante-quatorze pistes (93 kilomètres en tout), reliées par quarante-cinq remontées mécaniques. Bilan : 18 millions d’euros de chiffre d’affaires et 500.000 visiteurs pour la station de Pal-Arinsal, 6,3 millions d’euros et 200.000 visiteurs pour Ordino-Arcalis. Après une saison « record » durant l’hiver 2017, Josep Marticella espère encore une augmentation de la fréquentation de 2% pour cet hiver.

20 millions d’euros investis sur huit ans à Arcalis

Pour attirer les clients, les deux directeurs ont annoncé des investissements. La station Ordino-Arcalis a par exemple injecté 600.000 euros cette année dans des enneigeurs et une nouvelle dameuse. Le but : améliorer la production de neige dans les niveaux les plus bas de la station. En tout, ce sont près de 20 millions d’euros qui devraient être investis dans la station pour des travaux terminés « d’ici sept à huit ans ». Pour cette saison d’hiver, Xabier Ajona a également ajouté des pistes au Natural park, zone réservée au freeride, et des espaces et activités dédiés aux enfants.

Autre élément qui participe à l’augmentation de la vente de forfaits : l’organisation d’événements sportifs de haut-niveau, soutenus par la principauté. « Ordino-Arcalis est la capitale mondiale du free-ride », explique ainsi Xabier Ajona. Pour la quatrième année consécutive, la station accueillera d’ailleurs le Freeride world tour du 1er au 7 mars 2018, réunissant les quarante-cinq meilleurs riders mondiaux. La station Pal-Arinsal hébergera quant à elle, entre autres, la course solidaire de Skimo (ski de montagne).

Une gestion centralisée

Afin de « gérer » au mieux leurs stations, les deux directeurs ont misé sur la centralisation. Ils veillent à tout ce qu’il se passe dans leurs stations, de la location de skis aux hôtels, en passant par la restauration, qui leur rapporte près de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour gérer les différents aspects de la vie de la station, Pal-Arinsal embauche ainsi 700 salariés l’hiver, 200 l’été et quatre-vingt à l’année. La station Arcalis recevant un peu moins de visiteurs emploie, elle, 200 salariés l’hiver, dix l’été et quarante à l’année.

« Nos stations sont ouvertes dix mois par an, mais on travaille douze mois sur douze », insiste Xabier Ajona. Pour pousser les gens à venir passer leurs vacances d’été sur les stations, les deux directeurs ont donc mis en place plusieurs activités centrées autour du VTT, et proposent un forfait « Ski and bike » qui peut s’utiliser été comme hiver, pour des journées consécutives ou non.

Natacha Zimmermann

Sur les photos : En haut : La station Pal-Arinsal. Crédits : Vallnord. En bas : Un parcours de Boardercross, à la station Ordino-Arcalis. Crédits : Vallnord