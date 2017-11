Les taux immobiliers encore bas selon Credixia

Le mois de novembre s’annonce stable sur les taux de crédits immobiliers fixes aux particuliers selon Credixia, spécialisé dans le crédit, l’assurance et le conseil. Selon l’organisme, la plupart des établissements bancaires ont reconduit leurs barèmes d’octobre, période au cours de laquelle, les taux des crédits immobiliers étaient déjà bas.

De plus, il ne reste plus que deux mois aux banques pour réaliser les objectifs commerciaux de l’année et dans la mesure où elles ont pris du retard, elles feront le maximum pour capter de la clientèle grâce au crédit à taux bas et à de fortes décotes de taux pouvant aller jusqu’à -0,4 point.

Pour Crédixia, l’année 2017 a vu les taux peu augmenter (+0,20 point par rapport à novembre 2016). Par exemple pour un prêt de 200.000 euros sur vingt ans, la mensualité passé de 919,79 euros à 937,74 euros soit 18 euros supplémentaire par mois. Le cout du crédit n’augmente que de 4320 euros sur vingt ans.

