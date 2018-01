« Les touristes chinois offrent de réelles perspectives de développement pour le territoire »

Didier Cujives, quarante-quatre agences de voyage chinoises visitent la région toulousaine ce week-end. Pourquoi autant, et d’où viennent-ils ?

Pour comprendre l’origine de cette visite, qui peut représenter un enjeu majeur pour le tourisme de notre région, il faut remonter à Paris, le 16 janvier dernier. Tous les ans à cette période se déroule le China Workshop. Il s’agit d’une grande manifestation où tous les acteurs du tourisme français intéressés par le marché chinois se rendent pour promouvoir leur destination. On y retrouve donc les grandes agences de voyage chinoises et généralement, leurs représentations commerciales en France et en Europe. Suite à ce rendez-vous, ils choisissent deux régions pour se rendre directement sur le terrain via des EducTours. Cette année, les destinations choisies sont la Bourgogne et l’Occitanie. Ils vont se rendre à Nîmes, Carcassonne, Toulouse et Fronton.

Cela fait peu de destinations compte tenu du territoire…

Oui, mais ils ne restent hélas pas longtemps, donc le planning sera vraiment chargé ! Nous sommes allés à leur rencontre à Paris, à l’initiative du Comité départemental du tourisme de Haute-Garonne, et donc nous les avons persuadés de découvrir notre territoire. Il faut reconnaître que le prix Wine Enthusiast remporté par le vignoble du Sud-Ouest tout récemment nous a beaucoup aidé en ce sens. Ce samedi 20 janvier, une visite du Château Caze est donc prévue puis la Maison des Vins de Fronton, avant un retour direction le musée Aeroscopia.

En quoi cette visite est importante pour l’économie locale ?

Nous avons toujours reçu des Chinois en Haute-Garonne. Mais jamais une délégation aussi importante. Le contexte nous est favorable : la fréquentation des touristes chinois a explosé l’an dernier avec une croissance de 65% en Europe. De plus, nous avons à l’aéroport Toulouse Blagnac des actionnaires qui souhaitent développer des liaisons aériennes vers la Chine. Il est vrai que ce marché est faible, comparé aux touristes espagnols, belges et anglais qui viennent jusqu’à nous. Mais nous avons là une véritable opportunité de les convaincre de venir chez nous. A charge à nous d’être persuasif.

Quelles peuvent être les retombées touristiques ?

Difficile à dire pour l’instant. Ce que l’on sait, c’est que la Chine a d’abord mobilisé une clientèle très haut-de-gamme, dite CSP++. Ils sont déjà allés à Paris, ils connaissent les Châteaux de la Loire et la Côte d’azur. Ils s’intéressent à présent à des destinations françaises plus en profondeur et en authenticité, mais sont toujours très exigeants sur les équipements touristiques. Dans leur sillage, nous avons une clientèle moins « luxueuses », mais toujours très qualifiée et en grand nombre. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que nous n’avons plus de marge de progression sur les Anglais, les Américains ou encore les Japonais, alors que les touristes chinois nous offrent de réelles perspectives de développement.

Propos recueillis par M.V.