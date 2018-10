Toulouse. Les travaux de la future zone logistique de Fondeyre débuteront au printemps 2019

C’est en avril 2019 que vont débuter les travaux du futur ensemble logistique porté par le groupement Lumin’ Toulouse via sa filiale Toulouse Logistique Urbaine. Le projet situé sur une parcelle de 9 hectares comprend un ensemble logistique de 19.000 m² et un parking poids-lourds de 144 places. L’objectif est de développer une zone logistique dédiée au dernier kilomètre dans le quartier de Fondeyre en misant sur des modes de transport « propres » et innovants.

La zone de Fondeyre bénéficie d’une implantation privilégiée à proximité des principales infrastructures de transport, du MIN et du centre-ville de Toulouse. Autant d’atouts qui devraient lui permettre, selon les porteurs de ce projet, d’être le point de passage obligé pour desservir la métropole avec des de modes de transport à faible émission. L’architecte en charge de cette future zone logistique Eric Lapierre, de l’agence Elex, a imaginé un projet reposant sur la construction de deux grandes halles d’une longueur d’environ 200 mètres.

Ces halles seront caractérisées par des toits en sheds (toiture en dents de scie) qui rappelleront l’identité industrielle du site, tout en contribuant à son efficacité énergétique. La livraison de la plateforme logistique est prévue en juin 2021. Elle nécessitera un investissement de 28 millions d’euros.