Toulouse. Les travaux de la place Saint Sernin vont (réellement) débuter en janvier

Le projet Grand Saint-Sernin de Toulouse va entrer dans une phase de transformation importante : après les travaux sur les réseaux effectués en 2017, les travaux d’aménagement de la place débuteront en janvier 2018, pour une durée de deux ans.

Cette réalisation donnera naissance à un espace accessible aux piétons et davantage tourné vers végétal. Au total 150 arbres orneront la place, 100 nouveaux seront plantés, les espaces végétalisés seront portés à près de 5000m² contre un peu plus de 200m² aujourd’hui. .

L’extension du jardin existant et la création d’un nouvel espace vert devant le lycée Saint-Sernin permettront de créer une place plus ombragée, moins minérale et propice à la déambulation. L’aménagement de surface, qui préserve la réserve archéologique, intégrera une évocation des espaces historiques (le cloître, le logis abbatial…). La Ville a prévu d’investir 15 millions d’euros dans ce projet de réaménagement urbain qui sera mis en avant dans la démarche de classement Unesco.