« Les villes et les quartiers sont des acteurs importants de l’innovation »

Vous êtes un partenaire historique de la manifestation. Qu’est ce qui vous pousse à soutenir Futurapolis année après année ?

Futurapolis, c’est un événement qui compte pour la région Occitanie. Que ce soit l’édition de Toulouse ou de Montpellier, nous sommes partenaires. Nous avons d’ailleurs des agences à Toulouse, à Montpellier et à Perpignan. En tant que premiers constructeurs du Grand Sud Ouest, et parmi les premiers français, et travaillons avec les collectivités pour concevoir la ville de demain.

Kaufman and broad a cette vision de la ville innovante, de la ville du futur. Nous tenons à poursuivre notre partenariat avec Futurapolis, parce que cet événement touche les villes et les quartiers, qui sont des acteurs très importants de l’innovation.

Que faites-vous concrètement pour construire cette ville du futur ?

Il faut un échange constant entre ville, utilitaire et innovation. Le groupe Kaufman and broad travaille en partenariat avec le groupe Serenis, plus particulièrement avec la société Cosy Diem. C’est une société familiale, gérée par Paul Gemar, qui a pris la suite de son père. Ils s’occupent de l’Ephad, des postes de cliniques… Ils s’occupent de la gestion de résidences seniors. Nous nous sommes au niveau national, au départ de Toulouse, eux au niveau régional. C’est ça l’intérêt de notre alliance. A Futurapolis, Paul Gemar sera d’ailleurs présent lors d’une table ronde, « Ville : les idées qui vont changer votre vie », pour expliquer ce projet.

Quels sont vos projets pour l’année qui vient ?

Nous sommes sur plusieurs fronts. Il y a le nouveau projet de la Grave, dont le dossier a été déposé. Les travaux devraient débuter d’ici début 2019. Nous allons y construire une résidence senior de 100 chambres, des commerces, 150 logements, et bien sûr des logements sociaux. Nous sommes également sur le projet Horizon, sur l’avenue de Muret. Ce quartier va s’ouvrir sur la Garonne, là aussi il y aura des logements, des commerces. C’est un projet très important pour nous.

Il y a aussi la résidence Kley, qui a déjà ouvert en septembre 2017. C’est une grande résidence universitaire, avec un espace de coworking de 400m2. La majorité des logements sont des studios ou des T2, mais il y a aussi vingt T6 qui ont été loués, et c’est ça la nouveauté. Les étudiants se mettent en colocation… ça a eu beaucoup de succès, tout est loué. La prochaine fois, ils en feront encore davantage.