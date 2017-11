Les vins du sud-ouest distingués aux États-Unis

Le vignoble du sud-ouest vient d’être consacré région viticole de l’année 2017 par la revue américaine Wine Enthusiast, dans le cadre des Wine Star Awards. Cette distinction vient récompenser chaque année la région ayant témoigné d’une contribution exemplaire à l’industrie du vin via sa vision innovante et son excellence pérenne.

« Ce prix honore non seulement des décennies de travail acharné sur les cépages autochtones de cette région, mais il vient également saluer l’engagement des vignerons », s’est félicité Paul Fabre, directeur de l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest Avec plus de 120 cépages autochtones et singuliers, le Sud-ouest a conquis sommelier et consommateurs du marché américain à la recherche de vins de qualité et accessibles.

Forte de 47.000 hectares de vignes et quarante-deux AOC/IGP, la région compte vingt-neuf appellations disponibles sur le marché américain, vins blancs, rosés, vins rouges, blancs liquoreux, (Côtes de Gascogne, Fronton, Gaillac, Saint-Mont, Madiran, Cahors ou Coteaux du Quercy) dont quelques-unes qui sont passées à l’agriculture biologique.