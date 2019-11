Levées de fonds : l’Occitanie, deuxième région de France pour les montants levés

Organisée par l’agence régionale Ad’Occ, la convention d’affaires entreprises-investissements Occitanie Invest, qui se présente comme « l’événement référent du capital investissement du sud de la France », se déroulera le 21 novembre prochain à Diagora Labège, conjointement avec le Salon de l’entreprise, organisé quant à lui par Top7.

Lors de cet événement, vingt-et-une entreprises sélectionnées en amont (sur quatre-vingt-douze candidatures déposées et soixante-sept « exploitables ») pitcheront leurs projets devant des investisseurs. Elles pourront les rencontrer lors de rendez-vous BtoB.

« Un rendez-vous avec un fonds d’investissement ou un business angel ne s’improvise pas », affirme Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie, notamment en charge de l’Economie, qui a présenté l’événement ce mercredi 13 novembre. Ainsi, les entreprise sélectionnées ont bénéficié pendant un mois et demi d’un coaching individuel et collectif par des experts des levées de fonds. « 156 entreprises auront été accompagnées par Occitanie Invest depuis 2007 pour un montant total de fonds levés de 70 millions d’euros », se félicite l’élue. Sur les vingt-deux entreprises de la sélection 2018, onze ont levé des fonds.

65,5 millions d’euros levés en Occitanie au premier semestre 2019

Selon le baromètre des levées de fonds établi par In Extenso Croissance au premier semestre 2019, la France est à la deuxième place des pays européens les plus dynamiques en termes d’investissements avec plus de 1,2 milliard d’euros, soit 18 % des montants levés au niveau européen. Et L’Occitanie n’ a pas à rougir : 65,5 millions d’euros ont été levés par une dizaine d’entreprises régionales, classant l’Occitanie au deuxième rang des régions françaises au regard des montants bruts.

« Le ticket moyen en Occitanie est de 5,9 millions d’euros, alors qu’il était de 3,3 millions en 2018 », précise Nadia Pellefigue. En 2018, trois levées de fonds en région ont été particulièrement remarquées : Akolia à Montpellier ( 15 millions d’euros), Delair et Syntony à Toulouse (respectivement 13 et 15 millions d’euros).

Sophie Arutunian

Sur la photo : l’édition 2018 de Midinvest. Crédits : Emmanuel Grimault - Ad’Occ.