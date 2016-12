Life on Mars, l’expo inédite consacrée à Bowie s’installe à Toulouse

David Bowie, extraterrestre de la musique et musicien spatial, est à l’honneur dans la Ville rose à l’occasion de l’exposition « Life on Mars », en référence à sa célèbre chanson. le photographe et ami du chanteur, Mike Rock, qui avait d’ailleurs réalisé le clip de cette œuvre, expose au Multiple une quarantaine de tirages inédits du chanteur, décédé le 10 janvier.

Photographe incontournable des années 1970, connu pour ses clichés de Lou Reed, Queen ou encore Iggy Pop, Mike Rock a exposé dans le monde entier. Proche de David Bowie durant les dix premières années de sa carrière, l’artiste a suivi le chanteur dans des moments intimes. Ce sont ces clichés inédits sur des facettes peu connues de Bowie qui sont présentés lors de cette exceptionnelle exposition-vente à Toulouse, capitale européenne du spatial.

« Il a chanté en 1969 le titre « Space Oddity », cela nous parait donc logique, au vue de la carrière de David Bowie, d’accueillir cette expo. Il a très souvent été inspiré par la conquête spatiale et le cosmos. C’est aussi pour cette raison que l’exposition est en partenariat avec la Cité de l’espace et le Cnes », explique Dorit Manelfe, membre d’Autantik, la société organisatrice de cette exposition. Cette entreprise, installée au Multiple, a pour objectif de créer des ponts entre l’entreprise et les domaines culturels, artistiques, sportifs, universitaires et scientifiques.

Les photos, toutes signées et numérotées, seront ensuite mises en vente. Selon leur dimension, elles sont proposées entre 1 650 et 3 300 euros.

Julie Rimbert

Sur la photo : Mick Rock, lors de l’inauguration de l’exposition le 1er décembre au Multiple à Toulouse. Crédit : Vincent Baldensperger