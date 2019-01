Loft One rachète TG Immo à Montauban et déploie ses outils numériques

Loft One a racheté la société montalbanaise TG Immo, intégrant à cette occasion les douze collaborateurs à son équipe déjà composée de plus de 300 professionnels de l’immobilier. Cette opération s’inscrit dans les ambitions d’expansion régionale de Loft One, Et lui permet de renforcer la partie "syndic" de son activité. En effet, la société montalbanaise gère 250 copropriétés sur la ville.

Autre évolution au sein de Loft One : depuis le début de l’année, la société a repensé l’organisation de son service transaction. Désormais, les quatre agences toulousaines sont regroupées en un seul et grand service relocalisé au siège. Un rassemblement qui va de pair avec le déploiement de nouveaux outils digitaux et nomades, permettant de répondre au besoin grandissant de réactivité et de digitalisation du secteur.

Pour le dirigeant de Loft One Serge Darricau, « notre attention se focalise sur la dématérialisation de nos outils, plébiscitée par tous nos clients, tout en restant attentifs à toutes nouvelles opportunités de croissance. » Gérant plus de 61.000 lots (46.000 en syndic et 15.000 en gestion) Loft One se positionne parmi les six premières entreprises d’Administration de bien en France.