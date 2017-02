Construction de logements sociaux : la Haute-Garonne championne de France ?

« Avec +3,2% de logements sociaux livrés en 2016 et 14.868 habitations programmés sur cette même année en Occitanie, les acteurs du logement social ont battu des records », se félicite Jean-Michel Fabre, président de l’Union sociale pour l’habitat, organisme qui regroupe seize bailleurs sociaux de Midi-Pyrénées. Un dynamisme que l’on retrouve en Midi-Pyrénées et notamment en Haute-Garonne : le département enregistre la progression la plus forte en France en matière de livraison de logements (4378 logements) ce qui constitue un record sur ces dix dernières années.

Selon la dernière étude du ministère du logement et de l’habitat durable, Occitanie se classe ainsi troisième région de France en la matière, derrière Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

L’accession à la propriété n’est pas en reste puisque en 2016, près de 600 familles ont pu devenir propriétaires. « L’objectif est d’arriver à 900 ménages car il y a un réel besoin », explique Philippe Pacheu, président de la commission départementale 31 de l’USH. « Dans le neuf, l’USH est le seul organisme à faire de l’accession à la propriété pour les foyers affichant un ou deux smic ». Alors que le prix frôle les 3500 euros le m² dans le privé, l’USH affiche un prix à 2100 euros le m² pour ses futurs propriétaires.

73% des demandes de logements sociaux dans l’agglomération toulousaine

Selon l’USH qui affiche un parc immobilier de 78.000 logements, les demandes de femmes célibataires et sans enfants sont en progression (53% des dossiers), 67% sont des actifs et 64% des demandeurs disposent d’un revenu équivalent à 1006 euros. La question des salariés pauvres demeure une problématique importante en Haute-Garonne. L’agglomération toulousaine attire le plus grand nombre de dossiers (73%), devant le Sicoval (8%) et le Muretain (7%). Sur les 22.000 demandes de logements enregistrées chaque année, dans du neuf ou de l’ancien, près de 12.000 familles ont obtenu satisfaction.

« L’attente en moyenne pour entrer dans son logement est de vingt quatre mois », note Maryse Prat, présidente d’Atlas, gestionnaire du fichier partagé de la demande 31. La réhabilitation des logements, que ce soit dans le cadre de la rénovation urbaine ou énergétique, constitue un pan important de l’activité de l’USH avec un budget de 50.000 euros en moyenne par habitation.

Alors que 34% des habitations sont classés en catégorie A, B ou C pour les dépenses énergétiques, l’objectif est d’améliorer ce chiffre : en 2016, 2000 chantiers de rénovation ont été menés. Ils devraient y en avoir 3500 en 2017.

Philippe Font

Sur la photo : Près de 4378 logements sociaux ont été livrés en 2016. Crédits : DR