Logements. Patrimoine SA lance Co’coon, la colocation sociale pour les séniors

Céline Albert, vous lancez « Co’coon », des logements dédiés à la colocation des séniors en perte d’autonomie, pourquoi ce choix ?

Nous sommes déjà engagés dans le logement des séniors avec une offre de logements adaptés et de résidences intergénérationnelles mais nous savons bien que ce n’est pas suffisant. En effet à ce jour, les plus de 65 ans représentent 15 % de nos locataires et ils seront 25 % d’ici 10 ans. Nous souhaitions donc faire évoluer notre offre avec ces logements à mi-chemin entre l’Ehpad et le maintien à domicile autonome. Nous n’inventons pas le modèle, mais il n’existe jusqu’à présent que dans le parc privé ; or nos locataires n’ont les moyens d’aller ni en Ehpad classique, ni dans des formules de colocations privées.



Quel est le principe des logements Co’coon ?

Ce sont des appartements T5 de 160 m2 accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) avec de grands espaces communs à vivre, et pour chacun des quatre locataires, une chambre et une salle de bain indépendantes ; enfin un espace de sortie privatisé : terrasse ou jardinet. Les résidents, des séniors en perte d’autonomie, seront accompagnés dans leur quotidien par l’association Habitat et humanisme. Une personne sera présente quinze à vingt heures par semaine pour l’aide aux repas, la coordination des soins, l’aide aux courses, des sorties… Le tout pour un loyer de 900 euros, charges comprises et éligible à des aides.

Comment intégrez vous ces logements Co’coon à votre offre ?

Nous allons d’abord les proposer dans nos résidences intergénérationnelles qui bénéficient déjà d’un cadre de vie adapté aux personnes âgées. Ceci va nous permettre de tester la formule dans des conditions optimum. Ensuite nous les déploierons dans l’ensemble de notre parc. Chaque résidence disposera ainsi d’un ou deux logements Co’coon.

Où trouver les premiers logements Co’coon ?

Les deux premiers seront construits à Toulouse, quartier Guillaumet (sur le site de l’ex CEAT) dans une résidence, et à Bordeblanche avec un dépôt de permis attendu en juin 2020. Ensuite nous en construisons un à L’Isle sur Tarn et un autre à Juvignac près de Montpellier. Nous avons par ailleurs des projets en Nouvelle-Aquitaine où Patrimoine est en cours de déploiement dans les Landes et le Pays Basque.

Quel est l’investissement réalisé par Patrimoine pour lancer cette nouvelle gamme de logements ?

La construction de logements Co’coon ne nous coûte pas plus cher car nous intégrons ce paramètre dans les programmes de résidences existantes et faisons des économies d’échelle. L’investissement concerne la rémunération de l’association à qui nous confions la gestion locative et l’animation, soit en moyenne 3000 euros par logement.

Propos recueillis par Béatrice Girard.

Sur la photo : Céline Albert, responsable innovations et partenariats chez Patrimoine SA. Les premiers Co’coon seront proposés dans des résidences intergénérationnelles, avant d’être généralisés. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.