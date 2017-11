Logistique. Avec LDL technology, le Toulousain ffly4u veut suivre les marchandises à la trace

Spécialisé dans l’électronique embarquée, LDL Technology, et le Toulousain ffly4u, expert du tracking d’actifs mobiles sur les sites industriels et de construction, annoncent leur collaboration.

Dans le cadre de ce partenariat, les services de ffly4u vont intégrer l’option de suivi de transport grâce à un boitier télématique embarqué sur les véhicules, produit par LDL Technology. Baptisée Route Tracking, cette solution permet de connaître à tout moment la localisation d’une marchandise ainsi que son état, partout en Europe.

« L’objectif est de proposer aux entreprises et à leurs clients avec LDL Technology une continuité de service sur l’ensemble de la supply chain » détaille Olivier Pagès, président de ffly4u. L’offre sera disponible courant du premier trimestre 2018 et commercialisée par ffly4u. Le besoin de localisation concerne l’ensemble des secteurs de l’industrie (aéronautique, alimentaire, automobile, chimie, construction, etc.) mais aussi la grande distribution, les laboratoires pharmaceutiques ou encore les établissements hospitaliers.