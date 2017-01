Lourdes épinglée par la Chambre régionale des comptes

La commune de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, est dans la viseur de la chambre régionale des comptes d’Occitanie. cette dernière a examiné la gestion de la cité mariale (14.500 habitants) à partir de 2009 (situation financière, gestion des ressources humaines, commande publique, etc.). Les résultats montrent que la situation financière de la commune s’est fortement dégradée en 2013 et 2014, et la capacité d’autofinancement brute s’est fortement réduite en raison des induits par les inondations de 2012 et 2013.

Dans le même temps, les charges du personnel ont augmenté (+11,8%) entre 2009 et 2014 dues notamment à une politique d’avancement d’échelon et de promotion de grade généreuse et à une insuffisance du temps de travail annuel (entre 1510 et 1567 heures par an). L’attribution de ces avancements a été jugé excessivement généreux par la Chambre régionale des comptes, notamment pour certains membres de l’équipe de direction.

Mais ces anomalies, toujours selon la Chambre régionale des comptes, restent d’ampleur limitée en comparaison des dysfonctionnements graves relevées dans l’examen du circuit de la commande publique. Il y est avéré que certaines dispositions du code des marchés publics ont été enfreintes de façons répétées : travaux et achats de fournitures réalisés sans mise en concurrence, facturations sans service fait ou pour des prestations inexistantes, et surfacturations. Dans ses conclusions la Chambre régionale des comptes recommande à la commune de Lourdes de restructurer le circuit de la commande publique, en vue d’assurer la fiabilité des procédures de passation et d’exécution des marchés.