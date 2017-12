Suite aux succès des premiers Lundi du Patron, la société de conseil en entreprise Codeaf poursuit cette initiative. Elle propose ainsi, le troisième lundi de chaque mois, des présentations gratuites à destination des chefs d’entreprise. Objectif : fournir aux participants des éléments de réflexion et des solutions pour améliorer l’activité économique des TPE et PME.

La prochaine session se déroulera le 22 janvier au restaurant Les 4 petits cochons sur la thématique des statuts : Lesquels choisir et pour quoi ? Les intervenants traiteront des différences entre les statuts d’entreprise (auto entrepreneur, EI, SARL, SAS…) et leurs implications, les impacts sur le social, les coûts, la trésorerie, la gestion, etc.

Le 22 janvier 2018 à partir de 10h30 au restaurant Les 4 Petits Cochons

99 Avenue de Lardenne à Toulouse. Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site des organisateurs.