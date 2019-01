Lyf Pay, la solution de paiement mobile du TFC

Grâce à Lyf Pay, solution de paiement innovante et universelle, les supporters du TFC peuvent régler leurs achats avec leur mobile depuis maintenant deux saisons. Plus besoin d’avoir son portefeuille au Stadium, chaque supporter peut profiter au maximum de l’ambiance du match en gagnant du temps lors de ses achats. Lyf Pay se distingue des autres applications de paiement mobile en fédérant des acteurs leaders de la finance et du commerce. Un cas unique en Europe.

L’appli simplifie aussi le quotidien du consommateur avec une proposition de valeur tout-en-un : paiement en magasin et sur Internet, dématérialisation des services de fidélité, paiement entre amis, versements de dons, partage de dépenses et très prochainement cagnotte participative. Une solution éprouvée et déjà opérationnelle dans de nombreuses enseignes de la grande distribution française, comme les hypermarchés Auchan et Casino, dans de nombreux festivals dans d’autres enceintes sportives.

Le Toulouse Football Club compte donc parmi les acteurs qui ont accordé leur confiance à Lyf Pay. Tous les points de vente du Stadium, de la boutique à la billetterie en passant par les buvettes, proposent ce service. Au moment du paiement, Lyf Pay recueille des données anonymisées (profil, montant, etc.) tout en respectant la réglementation en vigueur. Ces données permettent au club d’innover dans sa prise de parole auprès de ses supporters avec la possibilité de cibler ses communications et ses offres en fonction des habitudes de consommation.

Accessible uniquement par le club, la base de données est ainsi monétisable auprès des partenaires et devient un argument dans la négociation et l’activation de ses partenariats. « Nous profitons également des liens entre le TFC et la communauté étudiante toulousaine pour toucher ce jeune public féru de nouvelles technologies », conclut Frédéric Leclef, directeur général délégué de Lyf Pay.