Toulouse. Avec 60.000 visiteurs, la Halle de La Machine a réussi son départ

Après plus de deux mois d’activité intense, le minotaure et l’araignée vont enfin pouvoir se reposer. La Halle de la Machine ferme ses portes au public jusqu’au 8 février pour la maintenance des deux géants, ainsi que des quatre-vingt automates qui sont également exposés.

La compagnie La Machine en a profité pour faire un premier bilan de la fréquentation : 900.000 personnes ont profité du spectacle inédit « le Gardien du temple » du 1er au 4 novembre dans les rues de Toulouse et 60.000 visiteurs ont franchi les portes de la Halle de la Machine, installée dans le quartier de Montaudran, à l’occasion de ses trois jours d’inauguration, toujours en novembre. 10.000 aventuriers ont voyagé sur le dos du minotaure, et le Manège Carré Sénart sur la Piste des géants a effectué 1434 tours. Selon la direction, le public privilégie surtout les sorties culturelles les mercredis et les week-ends.