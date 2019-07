Haute-Garonne. Le restaurant En Marge se positionne sur le tourisme d’affaires

L’hôtel-restaurant En Marge situé près de Toulouse joue la carte du tourisme d’affaires. L’établissement du chef Frank Renimel qui couple un hôtel de catégorie 4 étoiles et un restaurant, 1 étoile au Guide Michelin et trois toques au Gault&Millau, s’est doté au printemps d’une salle de séminaires. D’une capacité de vingt-cinq places assises, équipée en wifi, écran plat et visioconférence, ce nouvel espace doit permettre à En Marge de mettre en avant des offres intégrées et « sur-mesure » pour attirer les entreprises en recherche d’évènements haut-de-gamme.

C’est dans ce décor que Frank Renimel propose aussi ses services pour animer et valoriser des opérations de team building. Installé depuis 2012 dans la commune d’Aureville, dans un ancien corps de ferme du XIXe siècle, En Marge a rejoint l’année dernière l’enseigne Relais&Châteaux. La table étoilée, de cinquante couverts en version gastronomique, peut accueillir jusqu’à 130 places assises pour des groupes et jusqu’à deux-cents en cocktails dînatoires.