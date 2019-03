La justice toulousaine donne une première victoire aux anti-Linky

C’est une première. Le 12 mars, un juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné à Enedis de n’installer aucun appareil Linky chez les particuliers dits électro-hypersensibles et oblige l’enseigne à la distribution d’une électricité « propre » « sans courant porteur en ligne (CPL) de type Linky ». Me Arnaud Durand et Christophe Lèguevaques ont engagé une action collective pour le compte de quelque 5000 particuliers devant vingt-deux juridictions dans toute la France. Les deux avocats demandent aux juges de ces tribunaux de prendre des mesures conservatoires et transitoires de remise en état « afin de respecter la liberté de choix des consommateurs ».

« Jusqu’à présent, les juges des référés refusaient de trancher et préféraient rejeter les demandes, laissant le juge du fond statuer, ce qui laissent les mains libres à Enedis dans sa pose forcée des Linky. Pour la première fois, un juge a entendu les plaintes des personnes ne supportant pas le Linky pour des raisons médicales, prenant appui sur des certificats médicaux versés aux débats », ont réagi les avocats. Mais pour les anti-Linky, le bras de fer judiciaire continue contre Enedis – qui a fait appel – et son compteur nouvelle génération.

Ce mardi 19 mars, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent. Les prochaines audiences se dérouleront devant les TGI de Nanterre les 25 mars et 1er avril et de Versailles, le 4 juin.