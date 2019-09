Près de 9 millions de Français sous le seuil de pauvreté

Le dernier baromètre Ipsos pour le Secours Populaire français a été publié ce jeudi 12 septembre à Toulouse alors que près de 9 millions de Français se situent sous le seuil de pauvreté. Dans le cadre de ce 13e baromètre sur la perception de la pauvreté en France, le SPF qui a souhaité « donner la parole aux enfants », observe que 62 % des 8-14 ans interrogés, soit six enfants sur dix, disent avoir de plus en plus peur d’être pauvres un jour, une hausse de quatre points par rapport à 2015. Les enfants représentent 41 % de personnes aidées par le Secours Populaire français.

« La pauvreté est de plus en plus perçue comme une situation proche de leur quotidien », explique Etienne Mercier, co-directeur du département opinion d’Ipsos. Plus que dans le cercle familial (34 %), c’est à l’école (56 %) que les enfants y sont confrontés. Les trois-quarts (77 %) savent que des camarades sont privés de vacances. Autre enseignement de ce baromètre, 18% des 1008 personnes sondées en mai 2019 disent vivre à découvert et 6% d’entre eux craignent de basculer dans la précarité. Par ailleurs, 45% disent avoir des difficultés à partir au moins une fois par an en vacances, 47% à payer des activités pour leurs enfants, 32% à payer les dépenses d’énergie et 28% les frais de logements. Des chiffres en hausse par rapport à 2018.