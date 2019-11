Aéronautique : treize entreprises d’Occitanie en Irlande

Initiée par Aerospace Valley et l’agence de développement régionale Ad’Occ, une mission de prospection a amené en Irlande, les 14 et 15 octobre dernier, une délégation d’entreprises et organismes acteurs de la MRO aéronautique (ou Maintien en Condition Opérationnelle en Français) d’Occitanie.

En amont du Salon MRO Europe, qui s’est déroulé à Londres, 15 au 17 octobre, cette mission avait pour objectif de présenter l’offre de ces entreprises auprès des loueurs et acteurs de la MRO à Shannon et Dublin.

L’industrie aéronautique irlandaise génère 4,1 milliards d’euros par an, employant 42.000 personnes dans 250 compagnies (source : Aerospatium – juillet 2018). Les sociétés de cette délégation étaient AAA, Air Cost Control, Groupe Aertec, Air Support, Aersyn, ExCent, ECM, JCB Aero, Opt’Alm, Recaero, Sabena technics, Syndicat Mixte Pyrenia, et Win Ms.