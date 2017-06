Toulouse. Ma jolie robe ouvre sa boutique en ligne pour augmenter ses ventes

Hélène Barraud est gestionnaire de patrimoine, coquette, et passionnée de mode. Son associée, au style plus décontracté, a travaillé pendant quinze ans dans une boutique de prêt à porter. « Nous trouvions qu’il manquait des boutiques atypiques, proposant des pièces originales. Et comme j’aime particulièrement les robes, nous avons choisi d’explorer ce concept. Nous sommes très attachées aux coupes axées sur la féminité et le choix des matières », explique Hélène Barraud.

Chez Ma jolie robe, à deux pas du Capitole, on trouve donc des dizaines de modèles de robes, mais aussi quelques pantalons lookés et féminins, de Côté Bô M, des foulards, quelques gilets, des pochettes et des bijoux de la marque parisienne Les jolis bonheurs. « Nous avons l’ambition d’habiller les femmes de tous âges, en proposant des nouveautés tous les mois ».

Ouverte en 2015, la boutique a connu un bon décollage avant d’être confrontée aux difficultés communes au secteur textile en 2016. L’année 2017 s’annonce plus radieuse. « Pour l’instant, nous dépassons notre prévisionnel. Le bouche à oreille fonctionne, et notre activité sur les réseaux sociaux produit ses effets », souligne Hélène Barraud, qui prend à cœur d’organiser des jeux-concours et de présenter une nouvelle tenue tous les jours sur la toile.

Bientôt leur propre ligne de robes

Les associées pensent atteindre l’équilibre d’ici la fin de l’année, avec un chiffre d’affaires aux alentours de 150.000 euros. L’ouverture de leur e-shop, en mars 2017, va dans ce sens, puisqu’elles visent 15% du chiffre d’affaire sur la toile. « La livraison est gratuite. Nous avons trouvé une égérie, et je mise beaucoup sur les photos », affirme Hélène, qui s’applique également à renouveler la décoration de sa boutique physique pour la rendre colorée et attractive.

Une responsable de boutique, recrutée via Pôle Emploi, fait bénéficier l’équipe de son expérience dans le prêt à porter moyen et haut de gamme. « La prochaine étape sera de créer notre propre ligne de robes en jolies matières et à prix abordables. Nous allons travailler avec notre styliste habituelle, j’ai déjà des découpes et des tissus en tête », prévoit la fondatrice.

Armelle Parion

Sur la photo : Hélène Barraud, fondatrice de Ma Jolie Robe à Toulouse. Photo Hélène Ressayres - ToulÉco