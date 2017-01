Maison Garcia, l’art de la tradition

On ne présente plus la vénérable Maison Garcia. Fondée en 1961, l’entreprise toulousaine a bâti sa réputation sur les talents de charcutier de Gilbert, accompagné de son épouse Jeanine. Une tradition familiale que les fils, Gérard et Guy, entretiennent depuis plus de trente ans. « De nos jours, les gens recherchent la nouveauté et l’aventure mais ils ont également besoin de repères. Et c’est justement ce qu’ils nous demandent : surtout, ne rien changer ! », explique Gérard Garcia, à la tête, avec son frère, d’une équipe d’une trentaine de personnes.

Venir à la loge de la Maison Garcia au marché Victor-Hugo, c’est ainsi être certain de retrouver une large gamme de charcuteries artisanales du sud-ouest. Des produits faits maison au sein de l’atelier de Castelnau d’Estretefonds – l’un des seuls de la région à être labellisé au niveau européen –, là où a débuté l’aventure. Sur les étals, s’exposent également nombre de spécialités du terroir issues des quatre coins de France, grâce à des partenariats noués avec des artisans d’autres régions.

En bons Espagnols – la famille est originaire de Pampelune – Gérard et Guy Garcia mettent aussi en avant une sélection des meilleurs jambons et produits ibériques. Et ce sont ces mêmes racines qui les ont conduit à s’engager avec le TFC, par passion du foot. En cette fin d’année, ils proposent d’ailleurs des tarifs privilégiés sur leurs jambons et colis cadeaux aux entreprises et aux partenaires des Violets. Des offres à retrouver sur le site Internet de la Maison Garcia.

Photo : DR