Manifestation à Toulouse contre la politique sociale du gouvernement

Dénoncer la politique sociale du gouvernement. Tel est le mot d’ordre des manifestants qui s’apprêtent à battre le pavé de Toulouse mardi 9 octobre à l’appel de plusieurs syndicats dont la CGT et FO. Et dans le cadre de cette journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle, salariés, lycéens et étudiants devraient débrayer dans leurs établissements respectifs.

A Toulouse, des perturbations devraient intervenir dans les écoles, où un accueil sera assuré si le personnel d’encadrement est suffisant. Les parents sont invités à envoyer leurs enfants avec un pique-nique car le service de cantine ne sera pas assuré. Dans les transports, le mouvement devrait également être suivi. A la SNCF, des perturbations devraient affecter la circulation des TER tandis que dans la Ville rose les bus seront déviés en raison de la manifestation.