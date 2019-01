Manifestations des gilets jaunes : une facture de 2,6 millions d’euros pour la ville de Toulouse et Tisséo

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a chiffré jeudi à 2,6 millions d’euros la facture totale liées aux manifestations de gilets jaunes qu’a connues la ville depuis le début du mouvement, le 17 novembre dernier.

Tisséo, le réseau de transports toulousain, estime à 900.000 euros, ses pertes de recettes sur cette période auxquelles s’ajoutent le manque à gagner de 450.000 euros liés à la gratuité des transports et des parkings mise en place pour soutenir les commerçants du centre-ville. Ces derniers sont très impactés par les manifestations successives qui ont débouché sur des affrontements entre des manifestants et les forces de l’ordre.

« Si on ajoute les pertes de recettes et les coûts, relatifs aux dégradations de mobiliers urbain, à la réfection des chaussées détériorées par les feux de poubelles et autres, le totale de la facture s’élève à 2,6 millions d’euros », a indiqué le maire de Toulouse lors de ses vœux à la presse. « Je veux dire aux Toulousains en cette période de soldes de ne pas aller sur Amazon mais dans les commerces du centre-ville où certains sont en péril grave », a ajouté l’élu.

J.D.