Innovation. Mapping Conseils lance un nouveau service pour booster sa croissance

Créée en 2009 par Davy Atlan et Alain Costes, la société Mapping Conseils planche depuis plus d’un an sur un nouvel outil qui sera officiellement dévoilé le 10 décembre prochain : Sift (« tamiser » en anglais). Cette application, qui a mobilisé un investissement de 150.000 euros et cinq personnes à temps plein, propose un service inédit : recenser et actualiser les quelque 4000 aides publiques disponibles, mais aussi flécher les porteurs de projets vers les aides adéquates selon leurs besoins.

« Nous nous adressons aux labos, entreprises, syndicats, associations, start-up, cabinets comptables, etc. », énumère Davy Atlan. « Notre solution combine des algorithmes et l’intelligence humaine, afin d’être toujours à jour ». Qu’il s’agisse de subventions régionales ou de l’État, de concours à l’innovation, d’appels à projets, Sift filtre et propose les solutions de financement existantes en fonction du projet. Cinq catégories d’aides existent : à la création d’entreprise, au développement, à la R&D, à l’immobilier et pour l’international.

« Il est très rares que les chefs d’entreprises soient au courant de toutes les aides auxquelles ils ont droit. La plupart du temps, ils identifient une problématique et vont chercher l’aide financière correspondant uniquement à cette problématique. De ce fait, en France, 30 % des aides européennes ne sont pas utilisées », assure le cofondateur de la société.

Accélérer la croissance de Mapping Conseils

Le service est facturé par Mapping Conseils selon le nombre de recherches effectuées sur l’application. À titre d’exemple, le pack de trente recherches coûte 300 euros HT. Cela monte à 2880 euros pour un pack de 200 recherches, mais il existe aussi des forfaits illimités. Mapping propose, en complément, des diagnostics, de l’aide à la décision et du montage de dossiers. C’est ainsi que la société espère réaliser un bond de chiffre d’affaires de 500.000 euros en 2020, soit « une croissance conséquente » pour la TPE de huit salariés qui ne souhaite pas communiquer ses résultats.

Toutes les données des utilisateurs sont anonymisées et non-utilisées « pour le moment », indique Davy Atlan. Pour parer à tout problème concernant la gestion des données, Mapping s’est adjoint les conseils d’un cabinet d’avocats spécialisé dans la RGPD, Morvilliers&Sentenac.

Sophie Arutunian

Sur la photo : l’équipe de Mapping Conseils. Crédits : Mapping Conseils