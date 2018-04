Matabiau : le projet urbain se fera avec ou sans LGV

En 2017, le démarrage du chantier du parvis historique de la gare Matabiau a donné le coup d’envoi au projet urbain Toulouse EuroSudOuest (TESO). Mais il faudra patienter jusqu’à fin 2019 pour découvrir la gare et le parvis historiques remis à neuf face au Canal du Midi, et 2026 pour fouler le nouveau bâtiment voyageurs et le pôle d’échanges multimodal (PEM) côté Marengo. La future gare Matabiau redessinée par l’architecte Joan Busquets, sera articulée autour de quatre entrées distinctes, (deux parvis côté Canal du Midi et Marengo, deux accès rue Périole, et avenue de Lyon). Des travaux programmés de longue date afin de dimensionner la gare toulousaine à l’arrivée de la fameuse ligne à grande vitesse (LGV), qui pour l’heure… se fait attendre.

En effet, un temps espérée pour 2024, le rapport Duron rendu public en février dernier, a préconisé le report de la LGV Bordeaux-Toulouse (jusqu’en 2037 selon le scénario le plus pessimiste). Le gouvernement ne tranchera pas la question avant l’automne prochain, dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités. De leur côté, les partenaires financeurs du projet (Région Occitanie, Conseil départemental et Métropole) veulent y croire. Lors d’une réunion de concertation publique qui s’est tenue le 13 mars, ils ont réaffirmé d’une seule voix que cette décision n’impacterait absolument pas le projet urbain.

260 millions d’euros d’investissements pour le projet TESO

Ils ont rappelé la nécessité de calibrer la gare pour accueillir 150.000 voyageurs par jour en 2030 (contre 50.000 aujourd’hui), à travers ce pôle multimodal qui concentrera des axes ferroviaires, des lignes de métro, des bus… Autre objectif de TESO : redessiner totalement le quartier avec la création dans le cadre d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) de 40 hectares, d’un quartier d’affaires de 300.000 m² de bureaux, de commerces et de 3000 logements (dont 35 % de logements sociaux). L’une des premières réalisations annoncées est la tour Occitanie. Une tour végétalisée de 150 m de haut dessinée par l’architecte Daniel Libeskind et qui comptera 80 logements, un hôtel Hilton mais aussi 11 000 m² de bureaux et 800 m² de commerces. « Le permis de construire de la tour Occitanie sera déposé fin avril puis examiné dans le cadre de la ZAC », a indiqué Alain Garès le directeur général d’Europolia la société publique locale d’aménagement de Toulouse Métropole.

Côté financements, Europolia annonce un coût total de 260 millions d’euros pour le projet urbain TESO dont 180 millions d’euros seront couverts par les ventes foncières. Les 80 millions d’euros restants seront pris en charge par Toulouse Métropole.

Mais la tour Occitanie et le projet TESO ne font pas que des adeptes. Les opposants, réunis au sein du collectif « Non au Gratte-ciel de Toulouse » ont lancé une pétition en ligne et récolté à ce jour 3031 signatures. Lors de la dernière réunion publique, ils ont bruyamment invectivé les élus et dénoncé pêle-mêle l’absence de mixité sociale, une densification outrancière, un manque d’espaces publics, l’augmentation de la pollution… « Il y aura au contraire 1000 logements locatifs sociaux qui n’existent pas à l’heure actuelle dans ce quartier qui sera le mieux desservi en transports en commun comme alternative à la voiture, » a répondu le président de Toulouse Métropole.

Béatrice Girard

Sur les photos :

En haut : La ZAC située près de la gare Matabiau comprendra un quartier d’affaires de 300.000 m² de bureaux et de commerces et 3000 logements.Crédits : DR

En bas : La nouvelle gare Matabiau sera livrée en 2026. Crédits : DR