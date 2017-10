Matthieu Casaux, nouveau président du club Ambition Toulouse Métropole

Il a remplacé Jean Paoletti à la tête de la direction régionale d’Enedis. Matthieu Casaux, 47 ans, lui succède également à la présidence d’Ambition Toulouse Métropole pour un mandat de deux ans. Ce club, qui propose et met en œuvre des actions favorisant le développement économique et social grâce à l’innovation, compte quarante-cinq entreprises et autres structures adhérentes. Son bureau renouvelé suit des projets en suivant plusieurs thématiques : diversité, développement économique, urbanisme, silver économie, culture, média, etc.

Ainsi, parmi les initiatives à venir on note la troisième édition de l’Adaptathon, marathon créatif pour mieux adapter l’entreprise aux personnes en situation de handicap, ou encore le parrainage du Prix régional d’art contemporain. A noter également plusieurs partenariats engagés avec des grandes manifestations, comme la venue à Toulouse du congrès Esof 2018.