Mazars renforce sa présence en Occitanie

Montpellier était la dernière grande agglomération où Mazars n’était pas présent », souligne Éric Gonzalez, nouveau directeur général du groupe d’audit et de conseil en Occitanie. Un manque comblé en ce début d’année avec l’acquisition des cabinets Camoin-Perez & Associés et Audit Sud Conseil, qui permettent désormais à Mazars de rayonner dans l’ensemble de la région. « Par ailleurs, ces deux structures sont bien implantées auprès des collectivités territoriales. Elles viennent renforcer nos compétences globales dans ce domaine », poursuit Éric Gonzalez.

Une nouvelle corde à l’arc du spécialiste de l’audit, de l’expertise comptable et du conseil, qui a inscrit la polyvalence des équipes, l’ouverture d’esprit et la proximité avec les clients dans son ADN. « Cet ancrage dans notre territoire se manifeste notamment au travers d’opérations de mécénat, telles que le musée des Abattoirs et l’exposition Picasso, la fondation Toulouse-Cancer-Santé, ou des partenariats sportifs à l’image de celui noué avec le TFC », note le directeur général.

Présent dans 89 pays, et dans 40 bureaux en France, Mazars emploie 110 salariés à Toulouse suite au rachat du cabinet AEC Conseil l’an dernier, et 140 dans la région. Le groupe accompagne ainsi près de 2300 entreprises au quotidien et recrute une vingtaine de collaborateurs chaque année. Preuve de son dynamisme, avec l’ambition affichée de devenir une marque de référence à forte valeur ajoutée, en matière de conseil et d’accompagnement sur les marchés des PME et ETI régionales.

