Santé. Medylink lève 2,75 millions d’euros pour accélérer son développement

La start-up toulousaine Medylink est à l’origine d’un réseau social destiné à faciliter les liens des médecins généralistes avec les spécialistes et à améliorer la prise en charge des patients. Elle a effectué une levée de fonds de 2,75 millions d’euros. L’objectif est de permettre le recrutement de nouveaux professionnels de santé et d’accélérer le développement de Medylink.

Majycc Esante Invest, le nouveau fonds d’investissement créé par Yves Journel (fondateur de DomusVI, pionnier des Ehpad en France) et Daniel Caille (président groupe Vivalto) sont les business angels à l’origine de la levée de fonds.

Disponible sur la plateforme www.medylink.com, le nouveau réseau social propose quatre services : la mise en relation entre professionnels de santé (médecin généraliste, spécialiste, infirmière …), l’assistance administrative (délégation d’actes, télé-expertise téléconsultation), la formation et la location de matériel.

Medylink compte aujourd’hui 500 médecins généralistes répartis sur l’ensemble du territoire national, 250 spécialistes et comptabilise plus de 150.000 examens télé-diagnostiqués. La société ambitionne une croissance de son chiffre d’affaire dès 2019 (+70%) et atteindre 5000 médecins connectés d’ici trois ans.