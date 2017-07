Toulouse. Mégarama va faire son cinéma à Basso Cambo

Un nouveau complexe cinématographique va bientôt voir le jour à Toulouse. Le cinéma construit et géré par la société Mégarama sera implanté place Édouard Bouillères dans le quartier Basso Cambo derrière le centre commercial Casino. Le début des travaux est programmé dernier trimestre 2017 et l’ouverture est prévue au cours du premier semestre 2019. D’une surface de 5500 m², le bâtiment abritera une douzaine de salles, dont le plus grande pourra accueillir 450 spectateurs devant un écran d’une vingtaine de mètres. Au total 2000 places seront disponibles au sein de l’ensemble. Le total de l’investissement est de 12 millions d’euros.

« S’implanter à Toulouse renforce le maillage de notre société sur le territoire hexagonal. De plus, notre équipement contribue au redémarrage du quartier », se félicite Olivier Labarthe, directeur général adjoint de Mégarama, dont le projet toulousain est seulement le deuxième en Occitanie. En effet la municipalité a prévu dans le même temps la revalorisation du lac et le bois du château de la Reynerie. La société Casino va également investir pour réhabiliter son centre commercial. Pour la mairie, ce projet vise à rééquilibrer l’offre d’équipement cinématographique sur la rive gauche de Toulouse .

Toulouse sous dotée en salles de cinéma ?

Selon les études menées dans le cadre du schéma d’aménagement cinématographique de l’agglomération, « Toulouse est sous-doté en terme d’équipement cinématographique, 6,8 écrans pour 100.000 habitants alors que Lyon est à 19 et Lille à 13,3 », souligne Jean-Luc Moudenc le maire de la ville, alors qu’un cinéma d’art et d’essais devrait voir le jour dans le quartier Borderouge . Et dans ce secteur géographique, il existe un seul complexe pour… 90.000 habitants dans un rayon de quinze minutes. Si la programmation du nouvel équipement mixera films commerciaux et productions d’art et d’essai, les responsables de Mégarama souhaitent s’appuyer sur les étudiants de l’université de Toulouse Jean Jaurès et les lycéens des Arènes inscrits en filière audiovisuelle.

Ces derniers auront la possibilité de présenter leurs travaux sur grand écran. D’autres actions de médiation culturelle auront lieu avec le centre culturel Alban Minville et la Médiathèque Grand M. À terme, les responsables du cinéma Mégarama se fixent comme objectif 478.000 spectateurs pour 22.000 séances annuelles.

Philippe Font

Sur la photo : Le complexe cinématographique Mégarama ouvrira en 2019. Crédits : DR