Pyrénées. Altiservice décroche la gestion de la station Cambre d’Aze

Après la rupture avec la station de ski de Guzet en 2017 et d’Artouste en février dernier, Altiservice fait entrer un nouveau nom dans son portefeuille. La filiale d’Engie, qui exploite Saint-Lary et Font-Romeu, vient de remporter un appel d’offres concernant l’accompagnement de la station du Cambre d’Aze dans les Pyrénées-Orientales.

Altiservice a débuté le 1er octobre sa collaboration auprès du Syndicat intercommunal d’exploitation du Cambre d’Aze (Sieca) à travers un contrat de prestation de services. Elle va intervenir dans la gestion et l’exploitation du domaine skiable avec une mission de direction, de déploiement d’actions commerciales et marketing et d’aide à la gestion des outils de production (neige, remontées mécaniques, dameuses, billetterie, parc roulant).

Le Cambre d’Aze est situé sur deux villages, Eyne et Saint-Pierre Dels Forcats, dans le Parc régional des Pyrénées catalanes. Son domaine skiable propose vingt-trois pistes de tous niveaux, deux jardins des neiges, deux espaces débutants, deux espaces luge et un domaine de ski de randonnée.

La direction de la station sera assurée par Jacques Alvarez, déjà directeur adjoint de la station de Font-Romeu, dont le rôle de créer « une véritable synergie » entre les deux stations des Pyrénées-Orientales pour « mutualiser ce qui peut l’être en matière d’achat, de sous-traitance et de commercialisation ».