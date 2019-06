Mercure du Golf de Seilh : la bonne recette de Serge Lucas

Un cadre exceptionnel, verdoyant et bucolique permettant de trouver le repos et le bien-être. Ce sont les sentiments qui dominent quand on franchit les portes de l’hôtel Mercure du Golf de Seilh, situé aux portes de Toulouse et à proximité immédiate du nouveau parc des expositions. Autant de sensations qui ont sans doute conquis le TFC quand le club a décidé en 2016 d’en faire le lieu où les joueurs effectuent leur mise au vert. « L’établissement a un véritable potentiel du fait de son positionnement et de son environnement au bord du golf », affirme Serge Lucas, le directeur de l’établissement depuis deux ans.

Nantais de naissance, ce père de famille de 48 ans est entré dans le groupe Accor en 1998 entreprise dans laquelle il a réalisé la quasi-totalité de sa carrière dans les restaurants du groupe, à Marseille, Rouen ou Versailles. Avant de prendre la direction de l’hôtel Mercure du Gold de Seilh, il dirigeait d’ailleurs le restaurant du Novotel à Campons-Caffarelli à Toulouse. « Nous avons une carte à jouer à Seilh, à travers nos offres variées : le restaurant, le brunch, les séminaires ou encore nos différentes prestations événementielles, qui nous permettent d’amener une plus-value », détaille encore Serge Lucas.

Doté de 172 chambres, dont 24 appartements et 32 studios, l’hôtel Mercure propose également un panel important de salles de réunions pour les séminaires, dont une de 300 m2. De nombreuses entreprises de l’aéronautique ou de la santé organisent d’ailleurs régulièrement des réunions de travail. Depuis quelques mois, Serge Lucas apporte sa « touche ». Il propose à ses clients des soirées événementielles (beach cubaine, basque au pied du golf), ou encore dans le « garage » (Age de glace..). L’établissement propose également des « pique-niques » sur le golf le midi : des moments de détente et de convivialité permettant de créer de la cohésion parmi les clients venant pour des séminaires.

Photo DR