Michel Roussel, nouveau directeur régional des affaires culturelles Occitanie

Par arrêté du ministre de la Culture en date du 20 décembre 2019, Michel Roussel est nommé directeur régional des affaires culturelles de la région Occitanie, à compter du 13 janvier 2020.

Michel Roussel, chevalier des Arts et lettres en 2014 et de l’ordre national du Mérite en 2019, jusque là directeur de la Drac de la région Bretagne, succède ainsi à Laurent Roturier.

La Drac de la région Occitanie est basée à Montpellier. Elle est organisée en trois pôles (Patrimoines et architecture, Création, Action culturelle et territoriale) et compte 264 agents répartis sur les sites de Montpellier, Toulouse et sur les treize unités départementales de l’architecture et du patrimoine (UDAP). Michel Roussel aura la charge de conduire la politique culturelle définie par le ministère de la Culture pour la région Occitanie.