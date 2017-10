Midi 2i investit dans deux nouvelles opérations à Toulouse

Midi 2i, filiale de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées spécialisée dans l’ingénierie immobilière, continue d’investir à Toulouse au travers de son fonds Midi Foncière 3.

Au programme : la réhabilitation avenue Jean-Rieux d’environ 1900 m² pour Carrefour Market et la construction de l’immeuble Campus Enova de près de 5000 m² sur l’ancien site de Sanofi à Labège. Ces deux opérations viennent clore la phase d’investissement du fonds Midi Foncière 3, créé en juillet 2013, dont la capacité d’investissement sur les 14 projets menés en France avoisine les 120 millions d’euros.

Le Carrefour Market, avenue Jean-Rieux, sera aménagé sur 1900 m² dans les anciens locaux du Consulat du Maroc. La livraison est prévue au troisième trimestre 2018. Enfin l’immeuble Campus Enova à Labège, dessiné par Taillandier Architectes Associés et réalisé par Vinci Immo, occupera une superficie de 5000 m² dans un immeuble de deux étages sur l’ancien site de Sanofi à Labège.

Ce bâtiment à l’esthétique très particulière, façades alliant verre et aluminium laqué blanc plié, sera livré fin août 2018. Il accueillera les écoles d’enseignement supérieur (Esarc Evolution, Digital Campus – école du web, l’école de graphisme et de design Lisaa et l’école de commerce ESG Toulouse) dans le cadre du campus numérique développé dans la zone.