Immobilier. Après les entreprises, Midi 2i va investir dans des fonds grand public

Les années se suivent et se ressemblent pour Pierre Cabrol et Jean-Luc Barthet, respectivement président et directeur général de Midi 2i, la filiale immobilière du groupe Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées. Créée à Toulouse il y a dix ans, elle affiche près de 515 millions d’euros investis en 2017 répartis sur six foncières, avec au final un chiffre d’affaire de 6 millions d’euros, en croissance de 23%. Tous les voyants sont au vert pour Midi 2i, désormais installée depuis un an allées Jean-Jaurès à Toulouse.

« Les indicateurs montrent que pour 2018, la tendance sera la même », pointent ses dirigeants Pierre Cabrol et Jean-Luc Barthet. « Depuis trois ans, nous investissons entre 140 et 150 millions d’euros par an dans une dizaine d’opérations partout en France ». Campus du numérique dans le quartier Enova à Labège, acquisition d’un immeuble avenue Jean-Rieux à Toulouse, opération foncière dans le quartier Basso Cambo avec Bouygues Immobilier, ou encore, opération avec le groupe GA à Rouen pour le siège d’Axa… Midi 2i investit en moyenne entre 12 et 15 millions d’euros par opération.

Diversification de l’activité d’ici deux ans

« Depuis 2012, nous diversifions nos investissements dans l’Hexagone en nous appuyant sur notre service de promotion et en faisant appel à l’ingénierie financière et immobilière. Cela nous permet de monter des opérations complexes, en nous démarquant de la concurrence », rappelle Jean-Luc Barthet. « Nous pouvons acheter à des prix en dessous du marché. Car notre objectif final est de servir la rentabilité de nos actionnaires. »

Seule ombre au tableau de cette année 2017, le non-aboutissement du fonds Edenis qui devait financer la construction d’une dizaine d’Epadh, établissements d’hébergement pour personnes âges dépendantes.

Cette année, une rentabilité à deux chiffres devrait être de nouveau au rendez-vous, d’autant que Midi 2i a mis sur pied une stratégie de diversification. Dans les deux ans à venir, elle devrait s’intéresser aux investissements dans le logement pour particuliers. Elle procédera, à la demande de sa maison-mère la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, à la création d’un fonds d’investissements grand public via des SCPI (Société civile de placement immobilier).

Crédits : Hélène Rssayres - ToulÉco