La dixième édition du salon de l’innovation Midinnov se déroule le 26 janvier au centre de congrès Diagora Labège près de Toulouse. L’objectif de ces rencontres est de permettre aux entreprises de passer de l’idée au produit. Pour optimiser leur participation à cet événement, les entreprises peuvent bénéficier d’un prédiagiagnostic Midinnov gratuit et personnalisé. Elles peuvent aussi rencontrer le même jour, et en un même lieu, tous les partenaires et acteurs de l’innovation : centres de compétences technologiques, laboratoires de recherche, clusters, accompagnateurs et financeurs de l’innovation, groupements d’entreprises, etc.

Le jeudi 26 janvier 2017 à Diagora Toulouse-Labège. Inscription gratuite sur www.midinnov.fr