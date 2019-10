La conférence Minds & Tech, impulsée par le MIT CCI (Center for Collective Intelligence) sur le thème de l’intelligence artificielle et collective, aura lieu le 09 octobre à Toulouse au Quai des Savoirs. Elle regroupera pour la première fois des acteurs de l’intelligence artificielle (IA) et de l’intelligence collective (IC). Le MIT CCI a pour ambition de répondre aux enjeux les plus importants de l’humanité en créant de nouveaux systèmes intelligents alliant technologie et interaction humaine.

La journée débutera avec Thomas W. Malone, fondateur du MIT CCI et auteur de Superminds : the surprising power of people and computers thinking together.

Le mercredi 09 octobre à partir de 8h30 au Quai des Savoirs de Toulouse. Plus d’informations sur le programme de l’événement sur le site des organisateurs.