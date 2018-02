Miracle, la marque de streetwear 100% occitane et Made in France

Originaire de Lourdes, Gaëtan Duchateau porte un projet ambitieux, celui de créer une marque de vêtements streetwear haute de gamme, made in France. Son nom était tout trouvé, presque prédestiné : Miracle ! Un clin d’œil à sa ville de naissance mais aussi un défi lancé au destin. « Il faut savoir provoquer son miracle », tel est son credo. « La France véhicule à l’étranger une image de qualité sur laquelle je souhaite miser », explique-t-il.

Pour développer son projet et produire ses créations, il a donc cherché une entreprise textile proche géographiquement de Toulouse. C’est à Castres qu’il a trouvé la perle rare. Il a ensuite déposé sa marque en nom propre et créé sa société DG Textile, qui l’exploite. Miracle propose des tee-shirts, des sweats, des bonnets et toute une gamme d’accessoires. Les collections sont vendues en ligne, mais aussi dans deux boutiques à Limoges et à Lille.

Une levée de fonds en perspective

Gaëtan Duchateau a déjà de très grandes ambitions pour sa marque. Son objectif à moyen terme est de se faire connaître et d’établir des partenariats avec plusieurs enseignes. Il a déjà créé deux collections disponibles dans un nombre d’unités limitées. « Je ne souhaite pas que tout le monde s’habille de la même façon et j’aimerais créer la demande. » Il cherche aujourd’hui à réunir 25.000 euros pour pouvoir participer à tous les salons dédiés aux sneakers et au streetwear en 2018, et ainsi accroître sa visibilité et trouver de nouveaux revendeurs en France et à l’étranger. D’ici un ou deux ans, il se lancera dans une levée de fonds plus importante, de l’ordre de 1 ou 2 millions d’euros pour s’étoffer encore.

Amener à la reconnaissance du « véritable Made in France »

Le jeune homme se bat aujourd’hui pour la reconnaissance du « véritable Made in France ». Un sujet qui le passionne et dans lequel il aimerait s’investir. « Un produit doit aujourd’hui subir un audit mené par des organismes indépendants pour être labellisé, ce qui a un coût, sans pour autant refléter forcément la réalité. Ainsi la loi impose que 45% du prix du revient émane de France, ce qui conduit à des abus. » En attendant, Miracle ambitionne de doubler son chiffre d’affaires chaque année et de recruter, dans un proche avenir, un commercial et un modéliste.

Agnès Frémiot

Sur la photo, Gaëtan Duchateau, le créateur de la marque Miracle. Photo : Hélène Ressayres - ToulÉco