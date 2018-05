Mismo, spécialisé dans les systèmes d’information, organise le 12 juin un salon dédié aux dernières nouveautés IT sur la sécurité informatique, les outils de mobilité ou encore les dernières évolutions du cloud. Cette année, les participants assisteront également à une conférence intitulée « On nous aurait menti ? » et présentée par Olivier Oullié. Ce dernier milite en faveur d’un business plus humain, plus raisonné, plus intelligent et plus respectueux.

Dans le cade du salon IT, différents partenaires et acteurs du marché, (Brother, Eaton, HP, HPE, Fujitsu, Lenovo, Microsoft, etc.) présenteront les dernières innovations en matière de mobilité, de sécurité, d’hébergement ou de réalité augmentée. Cette année Mismo propose également des mini-conférences à partir de 15h, qui traiteront de sujets d’actualité et au coeur de la stratégie des entreprises comme l’intelligence artificielle, le prélèvement à la source, et le RGPD.

Mismo Day’, s le 12 juin à Toulouse