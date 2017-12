Permettre aux collectivités de communiquer auprès de ses administrés et de faciliter le décloisonnement de l’information de façon innovante et efficiente auprès des services techniques, des élus et des bureaux d’étude. C’est la promesse de « Mon Territoire », lancé ce mois de décembre par la société toulousaine d’ingénierie géomatique Sogefi.

Concrètement, ce portail cartographique inédit, qui fédère un éventail d’applications métiers (cadastre, voirie, réseaux, développement économique, diagnostic territorial, etc.), centralise sur une interface web unique toutes les données utiles à chaque typologie d’utilisateurs. « A l’heure des regroupements de communes, de l’élargissement de leurs compétences, ou encore de l’entrée en vigueur de nouvelles règlementations sur le numérique, cette solution prête à l’emploi permet de décloisonner l’information », souligne Mathilde de Sulzer Wart, associée gérante chez Sogefi. « Elle constitue un outil d’aide à la décision pour les élus, un support opérationnel pour les services techniques et un vecteur de démocratie participative à l’égard des citoyens qui y ont accès via le site de leur commune. »

Développé avec le soutien de la Banque publique d’investissement et de son fonds d’aide à l’innovation, « Mon territoire » est un outil évolutif. Suite à la fusion de 1760 communes en janvier 2017, une application de diagnostic des territoires pour l’élaboration du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) fera partie des prochains développements.

Chantal Delsouc, MID e-news

Sur la photo : De gauche à droite : Pierre Touzard, ingénieur géomaticien, Vincent Robbe, directeur des opérations, et Mathilde de Sulzer Wart, associée-gérante chez Sogefi, ont présenté « Mon Territoire » en avant-première lors de la Mêlée Géodata, le 6 décembre dernier à Toulouse. Photo DR.