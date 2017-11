Mondial de rugby en France en 2023 : la Région Occitanie met en avant ses infrastructures

La France organisera la Coupe du Monde de rugby en 2023. Et Toulouse fait partie des sites retenus pour accueillir des matches durant la compétition.La présidente de Région Occitanie Carole Delga a émis le souhait de rencontrer prochainement le comité d’organisation afin de lui présenter « les nombreux atouts de notre région dans la préparation et l’accueil de cette grande manifestation sportive ».

Le Stadium, les Creps de Toulouse et de Montpellier, mais aussi le Centre national d’entraînement en altitude (CNEA) de Font-Romeu, pôle de référence unique en Europe pour l’entrainement en altitude, font parti des sites que Carole Delga souhaite mettre en avant. « Nous répondrons présents pour faire de ces deux évènements mondiaux un succès économique et populaire pour notre pays et notre région », a conclu Carole Delga dans un communiqué de presse diffusé mercredi 15 novembre, juste après l’annonce du nom du pays retenu.