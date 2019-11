Montpellier Méditerranée Business Club : un nouveau réseau qui donne rendez-vous chaque 1er jeudi du mois

Un nouveau club d’entreprise en orbite à Montpellier. Managé par Vincent Martin, dirigeant de La Courbe Verte (accompagnement de dirigeants et animation d’événements économiques, Nîmes), le Montpellier Méditerranée Business Club (MMBC) a invité l’ancien tennisman Henri Leconte (n°5 mondial, Coupe Davis 1991), le 7 novembre, au Terminal#1, restaurant des frères Pourcel. L’affiche a attiré, entre midi et 15h, près de quatre-vingt décideurs languedociens. « Un dirigeant d’entreprise est comme un sportif de haut niveau. Il doit composer avec le stress, la motivation et la remise en question, confie Henri Leconte. On apprend toujours plus d’une défaite que d’une victoire… »

Il explique à l’assistance la douleur qu’a représentée la défaite, en 1988, en finale de Roland-Garros (« j’ai joué le match 50 fois la nuit d’avant. Je suis arrivé lessivé sur le court »), et les conséquences désastreuses sur sa popularité, pour un comportement jugé arrogant lors de l’après-match. Henri Leconte a aussi détaillé, avec humour, le rôle de cette déconvenue dans sa conquête, trois ans après, aux côtés de Yannick Noah et de Guy Forget, de la Coupe Davis, à Lyon, face aux Etats-Unis. « J’étais ‘dans la zone’, pour ce match-là. Rien ne pouvait m’arrivait. Je me sentais invincible. J’étais surdéterminé, branché sur 100.000 volts. Cette victoire a sauvé ma carrière, et aussi ma vie. »

« Les jeunes se satisfont de ce qu’ils ont »

Le ‘gaucher magnifique’ ne mâche pas ses mots à l’égard de la nouvelle génération de tennismen. « Ils se satisfont de ce qu’ils ont. Qu’ils ne nous disent pas ‘J’ai envie de gagner un tournoi du grand chelem’. Les choses se méritent. Il faut les vouloir. Nous, on allait à la mort. Avec Yannick Noah, dans les années 80, on prenait deux caddies de balles à l’entraînement. Et on n’avait pas de préparateur mental ou autre coach ! »

Parmi ses rencontres-clefs, ‘Riton’ cite quatre personnalités : Björn Borg, Jean-Luc Lagardère (« mon 2e père, un homme de classe et de respect, pour qui tout n’a pas toujours été si facile »), Louis Nicollin (« un phénomène… un homme de cœur, une grande gueule, on a besoin de ce genre de personnes, ça nous manque ») et Jacques Chirac, pour « sa générosité, sa simplicité et son amitié sans faille ». Avant d’ajouter dans un sourire : « Bon, trois des quatre sont morts… (seul l’ex-tennisman Borg étant encore en vie, NDLR) ».

Un ancien négociateur du Raid, prochain invité

Le MMBC propose des déjeuners mensuels, très rythmés : accueil à partir de 11h45, tour de table où chaque convive se présente pendant 2 minutes, 45 minutes d’intervention du grand témoin, échanges, présentation rapide d’une ou deux sociétés, dessert sous forme de buffet. Le MMBC est la 16e entité du réseau national d’entrepreneurs Business Club Group, créé en 2013 dans les Hauts-de-France par Olivier Talbert (toujours président).

Et c’est le premier du genre en Occitanie. Les réunions ont lieu le 1er jeudi de chaque mois, toujours à midi. « Enfin un club qui ne se réunit pas le soir », sourit Vincent Martin. Le MMBC accueille, le 5 décembre, Christophe Caupenne, ancien négociateur du R.A.I.D (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion, unité d’élite de la police nationale. Il y sera question de gestion d’une situation de crise et de notion de prise de décision.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Olivier Talbert, président-fondateur du Business Club Group, Vincent Martin, manager de Montpellier Méditerranée Business Club et L’ancien tennisman Henri Leconte. Crédits : DR.