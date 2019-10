Montpellier : « Notre ambition est de dessiner la médecine du futur »

Chantal Marion, la Santé fait partie des priorités de Montpellier. Pourquoi cette orientation ?

Il y a d’abord des raisons historiques. Je vous rappelle que la faculté de médecine de Montpellier est la plus ancienne faculté de médecine en activité du monde. Il y a ensuite des raisons politiques. Lors de l’élection de Philippe Saurel à la mairie de Montpellier, nous sommes passés à un statut de Métropole et la santé a fait partie, avec le numérique, des deux réseaux thématiques phares qui ont été identifiés. Il y a enfin des raisons économiques, puisque le premier employeur de la ville est le CHU. Tous ces facteurs font que la santé demeure une priorité pour la ville de Montpellier.

Montpellier a eu le label Capital Santé fin 2016. Qu’est ce que cela signifie ?

Cela veut dire que la santé est une filière d’excellence, et un atout de taille pour l’attractivité et le dynamisme de Montpellier Méditerranée Métropole. Tous les acteurs de la recherche et de l’innovation sont réunis sous cette bannière « Montpellier Capital Santé » dont l’ambition est de dessiner la médecine du futur. Il y a aussi un pacte qui lie l’État à la métropole et qui nous a permis de recevoir des fonds à hauteur de 8,3 millions d’euros à destination des différentes équipes de recherche. Montpellier Métropole abonde ces fonds à hauteur de près de 3,6 millions, soit un effet levier de près de 12 millions d’euros.

Comment percevez-vous l’événement Futurapolis Santé ?

Cette manifestation organisée par Le Point est formidable car elle permet au grand public de rencontrer nos chercheurs, et vice-versa. D’ailleurs, le succès de cette manifestation ne se dément pas d’une édition à l’autre. Surtout, le grand public se rend compte que les plus grands chercheurs qui travaillent sur des maladies dégénératives sont ici, à Montpellier, et cela permet réellement de créer du lien ! C’est dans cet esprit que l’on a voulu travailler.

Cette année, l’édition s’angle sur le bien-vieillir…

Nos chercheurs travaillent beaucoup sur cette thématique, notamment sur la maladie d’Alzheimer et sur celle de Parkinson. Par exemple, le CHU a mis au point un dispositif de régénération des cartilages par injection de plaquettes vraiment efficace. Depuis quatre ans, il se démocratise et désormais les gens viennent de partout pour se faire soigner ici.

Propos recueillis par M.V.