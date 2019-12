Grève du 5 décembre : transports et services perturbés à Toulouse

Ce jeudi 5 décembre pourrait être un « jeudi noir » à Toulouse, les salariés de plusieurs secteurs pouvant être nombreux à débrayer selon les syndicats qui appellent à manifester contre le projet de réforme des retraites.

Côté transports, le métro, qui est automatique, ne devrait pas être impacté mais pourrait être bondé car les bus et tram de Tisséo, eux, tourneront au ralenti. En ce qui concerne le train, la SNCF a choisi de stopper ses ventes et aucun billet n’est disponible à l’achat entre le 5 et le 8 décembre. Le trafic routier risque donc d’être encore plus dense que d’habitude.

Des retards et des annulations de vols sont également à prévoir cette semaine entre jeudi et samedi à Toulouse-Blagnac. De nombreuses écoles et cantines sont fermées, et les personnels des hôpitaux et commissariats seront également dans la rue pour manifester. Autres secteurs concernés : le ramassage des ordures, La Poste, la fonction publique territoriale, les avocats, la Caf, les impôts.

Une manifestation dans les rues de Ville rose. Le départ du cortège est prévue à 14 heurs place Saint -Cyprien à Toulouse.